"Libya Diyalog Toplantısı"nda denetleyici kurumlar üzerinde uzlaşma sağlandı - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Temsilcisi Abdusselam es-Safravi, Libyalı taraflar arasında devam eden müzakerelerde, ülkedeki denetleyici kurumlar ve bu kurumlara getirilecek isimler üzerinde uzlaşma sağlandığını bildirdi.

Safravi, Fas'ın Buznika kentinde gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"nın gündüz oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında, denetleyici kurumlar ve bu kurumlara getirilecek isimler üzerinde uzlaşma sağlandığını ilerleyen saatlerde konuyla alakalı anlaşma imzalanmasını beklediklerini belirtti.

Oturumlarda bazı mutabakatlar sağlandığını ve akşam sonuca ulaşmasını temenni ettiğini ekleyen Safravi, Libya'daki siyasi bölünmüşlüğün sona ermesine katkı sağlayacak anlaşmaya varılmasını umduğunu ifade etti.

Söz konusu denetleyici kurum ve makamların 2015 yılında imzalanan anlaşmanın 15'inci maddesinde yer aldığını aktaran Safravi, bunları Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı olarak saydı.

Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temilciler Meclisi (TM) arasında iki gün sürmesi planlanan diyalog toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde dün başlamıştı.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Hafter'in siyasi müttefiki TM'den oluşan iki heyet katılıyor.