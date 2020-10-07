Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı - Son Dakika

Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı

07.10.2020 09:48

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nda taraflar, ülkedeki üst düzey kurumlara atama kriterlerine ilişkin anlaşma taslağını imzaladı.

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nda taraflar, ülkedeki üst düzey kurumlara atama kriterlerine ilişkin anlaşma taslağını imzaladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetler, Buznika kentinde yürütülen diyalog toplantısının ikinci turunun sona ermesinin ardından üst düzey kurumlara atama kriterleri konusunda ittifak sağladı.

Anlaşma taslağını, Devlet Yüksek Konseyi heyeti Başkanı Fevzi el-Ukab ile TM heyeti Başkanı Yusuf el-Akuri imzaladı.

Siyasi çözüme varmak ve Libya'daki kurumlar arasında yaşanan çift başlılığı sona erdirmek için Buznika'daki diyalog sürecinin önemini vurgulayan taraflar, bu bağlamda çaba sarf eden Fas yönetimine de teşekkür etti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita yaptığı açıklamada, diyalog toplantısının ikinci turunun tarafların uzlaşmasıyla sona erdiğini, şimdi ise Libya Devlet Yüksek Konseyi ile TM başkanlarının nihai anlaşmayı imzalamasını beklediklerini kaydetti.

Burita, Buznika'daki görüşmelerin, dış müdahaleler olmadan Libyalı taraflar arasında gerçekleşmesi sayesinde başarıya ulaştığını sözlerine ekledi.

Yapılan anlaşmanın, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddenin uygulanmasıyla alakalı olduğu belirtiliyor.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı ancak toplantılar ekim ayına sarkmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyordu.

Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı
Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı
Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı
Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı

Diyalog Toplantısı, Libya, Atama, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı - Son Dakika

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