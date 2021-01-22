Libya Ekonomik Çalışma Grubu Komitesi ile Merkez Bankası ekonomik tebdirler için toplantı düzenleyecek - Son Dakika

Libya Ekonomik Çalışma Grubu Komitesi ile Merkez Bankası ekonomik tebdirler için toplantı düzenleyecek

22.01.2021 21:07
Libya Ekonomik Çalışma Grubu Komitesi ile Merkez Bankası ekonomik tebdirler için toplantı düzenleyecek, System.String[]

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ekonomik reformların uygulanmasını görüşmek üzere 25 Ocak'ta Libya Ekonomik Çalışma Grubu Komitesi ile birleşik Libya Merkez Bankası toplantısı yapılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ekonomik reformların uygulanmasını görüşmek üzere 25 Ocak'ta Libya Ekonomik Çalışma Grubu Komitesi ile birleşik Libya Merkez Bankası toplantısı yapılacağını duyurdu.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, dün UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, Mısır, ABD ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri de dahil olmak üzere, Libya Ekonomik Çalışma Grubu Komitesi, birleşik döviz kurunun etkilerini yönetme ihtiyacı ve ulusal bütçeyi birleştirme ve konsolide etme gibi acil ekonomik konuları tartışmak için bir toplantı düzenledi.

Nerede düzenlendiği konusunda bilgi verilmeyen toplantıda, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, Libya Maliye Bakanı Farac Bumatari, Libya'nın doğusundaki Maliye Bakanı Yardımcısı İmrac el-Gıys, ABD Hazine Bakanlığı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri de yer aldı.

Döviz kuru ve bütçe konularının ele alındığı uluslararası çalışma grubu toplantısında, taraflar ekmek fiyatı da dahil olmak üzere yüksek emtia fiyatlarına çözüm bulma ve bankacılık konularındaki krizi hafifletmek için tedbirler uygulama kararı aldı.

Bu amaçla UNSMIL heyeti, Dünya Bankası ve IMF ile Libya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı, pazartesi günü bu konuları ele almak için toplanacak.

Birleşmiş Milletler, Merkez Bankası, UNSMIL, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Libya Ekonomik Çalışma Grubu Komitesi ile Merkez Bankası ekonomik tebdirler için toplantı düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi


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