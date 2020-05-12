Libya elçilik saldırıları nedeniyle BMGK'nın Hafter'den "hesap sormasını" istedi

Libya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'ta bulunan Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yerleşkeleri yakınına düzenlediği roketli saldırıya ilişkin "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK)...

Libya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'ta bulunan Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yerleşkeleri yakınına düzenlediği roketli saldırıya ilişkin " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumlulardan hesap sormasını" istedi. Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'nın BMGK'ya yazdığı mektup, Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadaki resmi hesabından paylaşıldı. Hafter milislerinin, geçen hafta Trablus'taki Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yerleşkeleri yakınına düzenlediği roketli saldırının BM'nin kuruluş anlaşmalarına ve diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirten Siyala, mektubunda "BMGK'yı uluslarası barışın ve istikrarın tesisindeki tarihi sorumluluğunu üstlenerek bu saldırı nedeniyle Hafter ve destekçilerinden hesap sormaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi. Geçen hafta Hafter'e bağlı milisler başkentteki Mitiga Havalimanı ve Trablus limanının yanı sıra Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yerleşkelerinin bulunduğu bölgenin yakınına roketli saldırı düzenlemişti. Hafter milislerinin mayıs ayının başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği yüzlerce roketin kullanıldığı saldırılarda 20'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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