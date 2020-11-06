Libya, Filistin ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Libya, Filistin ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

06.11.2020 16:37
Libya, Filistin ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 915'e, Filistin'de 583'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 510'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 915'e, Filistin'de 583'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 510'a yükseldi. Katar ve İsrail'de de vaka sayıları arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1004 kişide virüs tespit edildiği ve 514 hastanın iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 915'e, vakaların 66 bin 444'e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 38 bin 624'e yükseldiği aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 583'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 681 yeni vaka tespit edildiği, 895 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle Filistin'de vakaların 69 bin 182'e, iyileşenlerin sayısının da 61 bin 31'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti, 1292 kişide virüs tespit edildi, 818 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 510'a, vaka sayısının 139 bin 891'e çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 136 bin 936 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 192 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 201 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 133 bin 811'e, iyileşenlerin de 130 bin 881'e çıktığı bildirildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İsrail

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 560 kişide daha virüs görüldüğü, böylece toplam vaka sayısının 318 bin 111 olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 2 bin 639 olduğu aktarılan açıklamada, bugüne kadar 306 bin 514 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Katar, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya, Filistin ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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