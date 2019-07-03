Son Dakika Haberleri: Libya göçmen merkezine yönelik saldırıda ölenlerin uyruklarını açıkladı
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Libya göçmen merkezine yönelik saldırıda ölenlerin uyruklarını açıkladı

1 saat önce

Libya Dışişleri Bakanlığı, Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin uyruklarını açıkladı.

Libya göçmen merkezine yönelik saldırıda ölenlerin uyruklarını açıkladı, System.String[]
Libya Dışişleri Bakanlığı, Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin uyruklarını açıkladı.
Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kabalavi, göçmen merkezine yönelik saldırıya ilişkin başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenledi.
Kabalavi, ilk belirlemelere göre hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında Tunus, Fas, Pakistan, Bangladeş ve farklı Afrika ülkelerinden vatandaşların olduğunu söyledi.
Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Trablus, Libya, Güncel
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