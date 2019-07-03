Libya göçmen merkezine yönelik saldırıda ölenlerin uyruklarını açıkladı
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Libya Dışişleri Bakanlığı, Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin uyruklarını açıkladı.
Libya Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:40 Kaynak: AA
, Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin uyruklarını açıkladı.
Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kabalavi, göçmen merkezine yönelik saldırıya ilişkin başkent Trablus
'ta basın toplantısı düzenledi.
Kabalavi, ilk belirlemelere göre hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında Tunus
, Fas
, Pakistan
, Bangladeş
ve farklı Afrika
ülkelerinden vatandaşların olduğunu söyledi.
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'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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