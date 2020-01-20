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Libya görüşmeleri öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan G.Saray-Denizlispor maçını makam aracında izledi
15 dakika önce
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Erdoğan'ın makam aracından inerken, Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği objektiflere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Konferansı için gittiği Almanya'da aracından yansıyan görüntü dikkatlerden kaçmadı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de aracından inen Erdoğan'ın araç televizyonu dikkat çekti. Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı.
GALATASARAY-DENİZLİSPOR MAÇINI İZLEDİ
Erdoğan'ın otomobilindeki araç televizyonunda, Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray- Denizlispor maçını izlediği dikkatlerden kaçmadı.
Bir futbol tutkunu olan Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.
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