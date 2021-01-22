Libya görüşmelerinin beşinci turunun ilk oturumu Fas'ta başladı - Son Dakika

Libya görüşmelerinin beşinci turunun ilk oturumu Fas'ta başladı

22.01.2021 20:21
Libya görüşmelerinin beşinci turunun ilk oturumu Fas'ta başladı, System.String[]

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen bir araya gelen 13+13 Komite, Libya diyaloğunun beşinci turunun ilk oturumu kapsamında Fas'ın Buznika kentinde bir araya geldi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen bir araya gelen 13+13 Komite, Libya diyaloğunun beşinci turunun ilk oturumu kapsamında Fas'ın Buznika kentinde bir araya geldi.

Yerel kaynaklar, toplantı kapsamında, komitenin ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerini seçme konusunu görüşeceğini aktardı.

Komitede Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden 13, Tobruk Temsilciler Meclisi'nden de 13 temsilci bulunuyor.

Fas'ın Buznika ve Tanca kentlerindeki Libya toplantıları

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki görüşmeler, Fas'ın Buznika kentinde 6 Eylül'de başladı.

Buznika kentindeki görüşmelerin ilki 6-10 Eylül'de, ikincisi 2-6 Ekim'de, üçüncüsü de 3-5 Kasım'da yapıldı.

Bunların ardından dördüncü görüşme ise 2 Aralık'ta yine bir Fas şehri olan Tanca'da gerçekleştirildi. Tanca'daki bu görüşmenin odak noktası yönetimle ilgili bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin nasıl seçileceği meselesiydi.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre, ülkedeki üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlarda da çift başlı bir yapı görülüyor.

Temsilciler Meclisi, Tobruk, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya görüşmelerinin beşinci turunun ilk oturumu Fas'ta başladı - Son Dakika


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