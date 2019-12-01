Libya: Hafter destekçilerinin saldırısında 3 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine Hafter destekçilerine ait savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Sivil yerleşim alanları ile bir köprünün hedef alındığı bildirilen açıklamada, saldırı nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından bu akşam yapılan açıklamada da Hafter destekçisi BAE'nin, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına, cuma gecesi hava saldırısı düzenlediği belirtilmiş, olayda 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadının hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

UMH, geçen ay da başkent Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının BAE tarafından bombalanması sonucu 2 Libyalı ve 5 yabancı işçinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.