Son Dakika Haberleri: Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor
Son Dakika Dünya Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor - Son Dakika Dünya

Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor

6 saat önce

Uluslararası toplumdan gelen saldırıya bir an evvel son vermeleri çağrılarına rağmen el-Huveyc zorlu bir operasyon olsa da savaşın son safhasında olduklarını ileri sürdü.

Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor, System.String[]

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi planlıyor.


Libya'nın doğusunu kontrol eden yönetimin Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Moskova'da verdiği bir röportajda şehrin kontrolünü sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Başbakan Feyiz el Serraç'ı kanunlar çerçevesinde yargılayacaklarını belirtti.

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Halife Hafter, Moskova, Trablus, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:29 
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