Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi planlıyor.



Libya'nın doğusunu kontrol eden yönetimin Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Moskova'da verdiği bir röportajda şehrin kontrolünü sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Başbakan Feyiz el Serraç'ı kanunlar çerçevesinde yargılayacaklarını belirtti.