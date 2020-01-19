Libya halkı Berlin Konferansı sonuçlarını "ümit ve kaygı" içinde bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya halkı Berlin Konferansı sonuçlarını 'ümit ve kaygı' içinde bekliyor - Son Dakika

Libya halkı Berlin Konferansı sonuçlarını "ümit ve kaygı" içinde bekliyor

7 saat önce

Almanya'nın başkentinde Libyalı taraflar ve uluslararası toplum, çatışmalara son verme amacıyla toplanırken, Libyalılar, Berlin Konferansı'ndan gelecek sonuçları hem ümit hem de kaygıyla bekliyor.

Almanya'nın başkentinde Libyalı taraflar ve uluslararası toplum, çatışmalara son verme amacıyla toplanırken, Libyalılar, Berlin Konferansı'ndan gelecek sonuçları hem ümit hem de kaygıyla bekliyor.

Kuzey Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan 2019'da saldırı başlatmasıyla şiddet sarmalına sürüklendi. Geride kalan 10 ayda savaş, yüz binlerce Libyalıyı evinden ederken, aralarında sivillerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ülkede kalıcı ateşkes sağlamak için uluslararası camianın ve Libyalı tarafların bir araya geldiği Berlin Konferansı'ndan çıkacak sonucu bekleyen halk, konuya ilişkin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

İş adamı Riyad Zuvavi (48), "Tabi ki barış istiyoruz. Artık halk savaştan çok yoruldu. İnsanlar evlerine dönmek istiyor. Berlin Konferansı'nda bir anlaşma ve uzlaşı olmasını umuyoruz." dedi.

Zuvavi, çok sayıda insanın yerinden edilmesi nedeniyle başkent merkezinde kiraların da arttığını vurguladı.

"Taraflar arasında uzlaşı çok zor"

Memur Hasan Muhammed (52) ise Berlin Konferansı'na yönelik karamsar olduğunu belirtti.

Muhammed, "Berlin Konferansı'nın başarılı olmasına ilişkin beklenti çok düşük. Libyalı taraflar arasında uzlaşı çok zor. Özellikle de Arap ülkelerinden gelen dış müdahale, Libya halkının çıkarlarının aksine bir durum yaratıyor ve buradaki endişeyi artırıyor." diye konuştu.

"Müzakere, eşitler arasında değil"

Memur Mebruk Hasan Zireyk (29) uluslararası toplumun, ülkelerine ilişkin düzenlediği Paris, Palermo ve daha birçok toplantıya şahit olduklarını ve Berlin Konferansı'ndan da "bir tarafta askeri bir lider, öbür tarafta sivil bir liderin bulunduğu müzakerenin, eşit olmayan taraflar arasında gerçekleşmesi" nedeniyle ümitli olmadığını belirtti.

Hafter'in Libya'ya yaptıklarından artık yorulduklarını ve müzakere masasında oturduğu müddetçe çözümün mümkün olmadığının altını çizen Zireyk, şunları kaydetti:

"Ben denklemde Hafter olduğu müddetçe bu konferansın başarılı olacağını düşünmüyorum. Hafter'in hiçbir prensibi yok. Tüm Libya'ya hükmetmek için yapmayacağı bir şey yok. Libya'nın tamamına hükmetmek için gerekirse Tunus, Cezayir, Fas ile savaşır. Buna başından beri sebep olan da iki yüzlü davranan Avrupa'dır, tıpkı Abu Dabi gibi."

Libya halkı Berlin Konferansı sonuçlarını ümit ve kaygı içinde bekliyor

Almanya, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:47 Kaynak: AA
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