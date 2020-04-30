Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mühimmatlarını hedef aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mühimmatlarını hedef aldı - Son Dakika

Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mühimmatlarını hedef aldı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, Terhuna'ya başlattığı operasyon kapsamında Hafter'in mühimmatlarını vurdu.

Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mühimmatlarını hedef aldı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, Terhuna'ya başlattığı operasyon kapsamında Hafter'in mühimmatlarını vurdu. O anlara dair drone görüntüleri paylaşıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvveltleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhuna kentine başlatılan operasyon kapsamında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlere ait mühimmatları vurdu. Hava saldırısına ilişkin görüntüler drone tarafından anbean kaydedildi. Terhuna kentini geri almak için, geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonda, kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:22 Kaynak: DHA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı         
15:47
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi         
15:38
Kendall Jenner, hakkındaki Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi         
15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı         
15:20
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı         
15:12
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi         
15:00
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı         
14:59
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı         
14:16
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti         
14:09
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı         
14:02
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek         
13:54
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor         
13:48
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı         
13:34
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim         
13:30
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi         
13:26
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi         
13:25
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü         
13:11
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt         
13:05
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok         
12:59
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı         
12:51
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 16:08:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mühimmatlarını hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]