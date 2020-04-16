Libya hükümet güçleri, Hafter'den geri alınan bölgelerde çok miktarda mühimmat ele geçirdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri, 13 Nisan Pazartesi günü Halife Hafter'den geri alınan bölgelerde çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Libya Savunma Bakanı Yardımcısı Salahaddin Ali en-Nemruş yaptığı yazılı açıklamada, daha önce kullanılmamış, çok sayıda yeni üretim silah ve mühimmat ele geçirdiklerini belirtti.

Söz konusu silahların Arap ülkeleri aracılığı ile Libya'ya getirildiğini bildiklerini ifade eden Nemruş, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin elinden geri aldıkları şehirlerde çok sayıda milisi de esir aldıklarını duyurdu.

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar ile esir alınan milislerin sayısı ve uyrukları hakkında detay vermeyen Nemruş açıklamasında, ele geçirilen bölgeler ile ilgili uzun zamandan beri harekat planı yaptıklarını ve Savunma Bakanlığında çok sayıda toplantı düzenlediklerini aktardı.

Libya hükümet güçleri, 13 Nisan Pazartesi sabahı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında önce Surman beldesini ele geçirmiş, ardından bölgenin en büyük şehri olan Sabrata'da kontrolü sağlamıştı. 3 bin kilometre karelik alanda tekrar hakimiyeti sağlayan Libya hükümet güçleri, başkent Trablus'tan Tunus'a kadar olan bütün sahil bölgesini kontrol altına almıştı.