Libya hükümeti, AB'nin İrini Operasyonu'nu reddettiklerini ilan etti - Son Dakika
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Libya hükümeti, AB'nin İrini Operasyonu'nu reddettiklerini ilan etti

6 saat önce

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerine yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini isimli operasyonu reddettiklerini ilan etti.

Libya hükümeti, AB'nin İrini Operasyonu'nu reddettiklerini ilan etti, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerine yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini isimli operasyonu reddettiklerini ilan etti.

Libya'daki Ahrar televizyon kanalının haberine göre, Serrac, BM Güvenlik Konseyi'ne bir mesaj gönderdi.

Ülkesinin, AB tarafından başlatılan İrini Operasyonu'nu reddettiğini belirten Serrac, söz konusu operasyonun, Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini dile getirdi.

Serrac, Libya'nın doğu sınırları ve hava yolu üzerinden Halife Hafter'e destek amacıyla silah ve teçhizat akışı sağlandığının, ellerindeki raporlara göre kesin olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Avrupa Birliği, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:26 Kaynak: AA

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