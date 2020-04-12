Libya hükümeti askeri birlikleri Hafter milislerine ait savaş helikopterini düşürdü - Son Dakika

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait askeri helikopteri düşürdü.

UMH askeri birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trablus hükümetine bağlı hava kuvvetleri, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 türü savaş helikopterini düşürdü.

Çin yapımı 2 insansız hava aracını (İHA) da düşürdüklerini kaydeden Kununu, düşen helikopterde bulunanların tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı ancak helikopterde bulunanların sayısı hakkında bilgi vermedi.

35 Hafter milisi etkisiz hale getirildi

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.

Saldırının geri püskürtüldüğü vurgulanan açıklamada, 35 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda milisin esir alındığı belirtildi.