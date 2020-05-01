Libya Hükümeti, başkent Trablus'un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir... - Son Dakika

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Libya Hükümeti, başkent Trablus'un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir...
1 saat önce
Libya Hükümeti, başkent Trablus'un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Libya Hükümeti, başkent Trablus'un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 03:22 Kaynak: AA
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