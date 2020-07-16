Libya hükümeti BMGK'den Hafter'e destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu talep... - Son Dakika

Libya hükümeti BMGK'den Hafter'e destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu talep...

Libya hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), başkent Trablus'a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi için başvuruda bulundu.

Libya hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), başkent Trablus'a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi için başvuruda bulundu.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'de bu ay Libya uzman ekibi ve Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi için resmi talepte bulunduklarını belirtti.

Kablavi, oturuma, silah ambargosunun ihlal edilmesinde parmağı bulunan ve Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a düzenlediği saldırılara destek veren ülkelerin de katılması için çabaladıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "darbecilere, paralı askerler ile milislere destek vermiş ve hala vermeye devam eden ülkelerin ortaya çıkması için böyle bir talepte bulunulduğunu" aktardı.

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

Hükümete bağlı güçler, geçen ay Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya hükümeti BMGK'den Hafter'e destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu talep... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:21:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya hükümeti BMGK'den Hafter'e destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu talep... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]