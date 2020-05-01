Libya hükümeti hava kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini vurdu - Son Dakika

Kununu etkisiz hale getirilen milisler ve yaralılar hakkında bilgi paylaşmadı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, konuya dair Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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