Libya hükümeti koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya hükümeti koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

Libya hükümeti koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

Libya hükümeti koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

UMH hükümetine bağlı Misrata Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında yabancıların ülkeye girişinin engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından yapılan roketli saldırılar nedeniyle 5 Mart'ta durdurulmuş ve uçuşlar başkentin doğusundaki Misrata Havaalanı'na kaydırılmıştı.

Öte yandan Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi, Misrata Havaalanı'ndan ülkeye giriş yapan koronavirüs şüphelisi Hint yolcunun testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı

Son Dakika Haberleri
02:23 DHA YURT BÜLTENİ - 16
02:12 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş umreden dönen vatandaşlara uyardı
02:12 Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
02:10 Irak'ta 8 vilayet daha koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
02:09 Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya hükümeti koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]