Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale tehdidini savaş ilanı olarak... - Son Dakika

Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale tehdidini savaş ilanı olarak...
Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale tehdidini savaş ilanı olarak gördüğünü açıkladı.
Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale tehdidini savaş ilanı olarak gördüğünü açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 06:13 Kaynak: AA
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