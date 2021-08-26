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Libya hükümeti, topraklarından Tunus'a teröristlerin girdiği haberlerini yalanladı - Son Dakika

Libya hükümeti, topraklarından Tunus'a teröristlerin girdiği haberlerini yalanladı

26.08.2021 20:11
Libya hükümeti, topraklarından Tunus'a teröristlerin girdiği haberlerini yalanladı, System.String[]

Libya makamları, Tunus'a Libya üzerinden teröristlerin girdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Libya makamları, Tunus'a Libya üzerinden teröristlerin girdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, Tunus ile Libya arasındaki sınır kapılarının açılması için heyetler arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Hammude, açıklamasında, "Libya'dan Tunus'a teröristlerin girdiği yönünde medyada yer alan haberleri, iki taraf da yalanlamıştır. Bunlar ikili ilişkileri bozmak isteyen yalan haberlerdir." ifadelerini kullandı.

İki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının sınır kapılarının kapalı tutulması konusuna odaklandığını belirten Hammude, bunun tamamen salgınla ilgili olduğunu, başka bir sebebinin bulunmadığını ifade etti.

Arap basın organlarında dün, Suriye'den paralı asker ve teröristlerin terör eylemleri gerçekleştirmek için Libya üzerinden Tunus'a geçtiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Tunus makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Libya ile Tunus arasında sınır kapıları meselesi

Libya, 8 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle komşusu Tunus ile tüm hava ve kara sınırlarını kapattı. Libya hükümeti 17 Ağustos'ta Tunus ile tüm sınırların 19 Ağustos Perşembe gününden itibaren yeniden açılacağını duyursa da henüz uygulanmadı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile İçişleri Bakanı Mazin'den oluşan bir heyet, meseleyi görüşmek üzere bugün Tunus'a gitmişti.

Hükümet, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya hükümeti, topraklarından Tunus'a teröristlerin girdiği haberlerini yalanladı - Son Dakika


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