Son Dakika Haberleri: Libya hükümetinden Hafter güçlerine "havalimanlarının güvenliğini tehlikeye atmama" uyarısı
Son Dakika Güncel Libya hükümetinden Hafter güçlerine 'havalimanlarının güvenliğini tehlikeye atmama' uyarısı - Son Dakika

Libya hükümetinden Hafter güçlerine "havalimanlarının güvenliğini tehlikeye atmama" uyarısı

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerini sivil havalimanlarının güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda uyardı.

Libya hükümetinden Hafter güçlerine

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerini sivil havalimanlarının güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda uyardı.

UMH hükümeti, General Hafter güçlerinin ülkenin batısını uçuşa yasak bölge ilan etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Hafter güçleri sivil havacılığı ve sivil havalimanlarını tehdit edecek yeni olaylar yaşanmaması konusunda uyarılarak, olası bir ihlalin ülke yasaları ve uluslararası hukuk uyarınca cezalandırılacağı bildirildi.

Hafter Güçleri'nin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, Trablus ve çevresinin, Mitiga Uluslararası Havalimanı hariç, uçuşa yasak bölge ilan edildiğini duyurmuştu.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sivil havacılığın uluslararası ve ulusal kanunlarla güvence altına alındığını ifade etmişti.

Açıklamada Hafter güçleri, Trablus'un güneydoğusundaki El-Cefra ve güneybatısındaki El-Vitye hava üslerini Rus güvenlik şirketi Wagner bünyesindeki pilotlara teslim etmekle suçlanmıştı.

Libya'da uluslararası güçler ve Hafter

Ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, 4 Nisan'da başkenti ele geçirmek üzere uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik operasyon başlatmıştı.

Aradan geçen yedi ayda başkenti ele geçirme girişiminde müttefiklerine vadettiği zaferi kazanamayan Hafter güçlerinin, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner Grup tarafından desteklendiği iddiaları gündeme gelmişti.

Halife Hafter, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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