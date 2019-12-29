Libya hükümetinden Trablus'ta Suriyeli unsurların bulunduğu iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Libya hükümetinden Trablus'ta Suriyeli unsurların bulunduğu iddialarına yalanlama

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "başkent Trablus'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberleri yalanladı.

Libya hükümetinden Trablus'ta Suriyeli unsurların bulunduğu iddialarına yalanlama, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "başkent Trablus'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberleri yalanladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, darbeci General Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, "başkent Trablus'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberlerin, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası ve yerel haber kanalları tarafından söz konusu görüntülerin, Suriye'nin İdlib kentinde çekildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Aslı olmayan bu tür haberlerin Libya ordusu ile onları destekleyen güçlerin saldırılar karşısındaki başarısını karalama girişimi olduğu kaydedilen açıklamada, UMH'nin bu tür yalan ve iftiraları yayanlara karşı yargı sürecini yürüteceği ifade edildi.

Darbeci general Hafter'e yakınlığıyla bilinen haber kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, "UMH saflarında yer aldıkları iddia edilen bir grup Suriyeli unsurun" bulunduğu video görüntüleri yayınlanmıştı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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