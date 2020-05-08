Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava... - Son Dakika

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Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava...
55 dakika önce
Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'nde bulunanların, Libya ordu birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.
Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'nde bulunanların, Libya ordu birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:26 Kaynak: AA
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