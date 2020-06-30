Libya İçişleri Bakanı, AB Büyükelçisi ile Hafter milislerinin tuzakladığı "mayınların imhasını"... - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı, AB Büyükelçisi ile Hafter milislerinin tuzakladığı "mayınların imhasını"...

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyinde tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imhasını görüştü.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyinde tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imhasını görüştü.

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Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başağa, Bugeja ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede "Hafter milislerinden kurtarılan alanlarda tuzaklanan mayın ve patlayıcıların imhası ve AB'nin bu konuda Libya hükümetine desteği" ele alındı.

Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, başta Trablus il idari sınırı ve Terhune olmak üzere ülkenin batısındaki geniş bir alanı milislerden temizlemişti.

Başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken, Hafter milislerinin, geride çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

Yüksek infilak gücüne sahip zırhlı araçlara karşı kullanılacak mayınlar ve EYP'lerin, sivillerin evlerine, kapı arkalarına, gündelik eşyalara tuzaklanması büyük tepkiye yol açmıştı.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, şimdiye kadar Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle meydana gelen 57 patlamada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Libya makamlarının daveti üzerine çalışmalara başlayan TSK'ya bağlı patlayıcı ve mayın imha uzmanları, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Libya ordusuyla birlikte mayın ve patlayıcıları imha faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa Birliği, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya İçişleri Bakanı, AB Büyükelçisi ile Hafter milislerinin tuzakladığı 'mayınların imhasını'... - Son Dakika

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