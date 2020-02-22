Libya İçişleri Bakanı Başağa: "ABD'nin Libya'da askeri üs kurmasını engellemeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya İçişleri Bakanı Başağa: 'ABD'nin Libya'da askeri üs kurmasını engellemeyiz' - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı Başağa: "ABD'nin Libya'da askeri üs kurmasını engellemeyiz"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını söyledi.

Libya İçişleri Bakanı Başağa:

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını söyledi.

Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, ABD merkezli Bloomberg News'e konuşan Başağa, "Ruslar Libya'da Hafter için değil, Libya ve Afrika'daki stratejik çıkarları için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Başağa, ABD'nin Libya'da üs kurmasına engel olmayacaklarını ve bu üssün Libya'da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Hafter milislerinin 18 Şubat'ta Trablus Limanı'na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını ve Hafter ile yapılan bütün siyasi ve askeri müzakereleri de durdurduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Süleyman Soylu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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