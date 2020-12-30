Libya İçişleri Bakanı Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüştü - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüştü

30.12.2020 00:01
Libya İçişleri Bakanı Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüştü, System.String[]

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la "ülkesindeki güvenlik çalışmalarının verimliliğinin artırılması ve Baykar'la iş birliğinin geliştirilmesini" görüştü.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la "ülkesindeki güvenlik çalışmalarının verimliliğinin artırılması ve Baykar'la iş birliğinin geliştirilmesini" görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başağa, başkent Trablus'taki bakanlık binasında Baykar Genel Müdürü Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Libya İçişleri Bakanlığının çalışmalarının geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki güvenlik çalışmaları ele alındı.

Söz konusu görüşmenin İçişleri Bakanlığının uluslararası güvenlik şirketlerinden yararlanması, iş birliğini geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, cumartesi günü Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılmıştı.

Haluk Bayraktar, Süleyman Soylu, Baykar, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya İçişleri Bakanı Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüştü - Son Dakika


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