Libya İçişleri Bakanı Başağa Mısır'ı ziyaret etti - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı Başağa Mısır'ı ziyaret etti

04.11.2020 14:03
Libya İçişleri Bakanı Başağa Mısır'ı ziyaret etti, System.String[]

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.

Libya İçişleri Bakanlığı, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Başağa'nın, "Libya ve Mısır arasındaki iş birliği, iki ülkenin karşılaştığı ortak sorunlar ve güvenlik alanında ortak iş birliğinin güçlendirilmesi kapsamında" Mısır'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Davetin Mısır yönetiminden geldiğine işaret edilen açıklamada, Başağa'nın, "Libya'da güvenlik, barış ve istikrarı geliştirme yolundaki bu cömert davet için Mısır yönetimine teşekkür ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Başağa, kardeş ülke Mısır ile stratejik ilişkileri, iki ülkenin güvenlik ve istikrarını koruyacak şekilde güçlendirmeyi ummaktadır." ifadelerine yer verildi.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimi, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği destekle biliniyor.

Süleyman Soylu, Kahire, Bakan, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya İçişleri Bakanı Başağa Mısır'ı ziyaret etti - Son Dakika


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