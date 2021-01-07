Libya İçişleri Bakanı Başağa, Mısır'ı ziyaret etti - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Libya Haber Ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Başağa, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında iş birliğini görüşmek üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Başağa, 27 Aralık'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta, 6 yıl aradan sonra ilk kez ülkeyi ziyaret eden Mısırlı bir heyetle ortak güvenlik sorunları ve iki ülke arasında güvenlik iş birliğini geliştirme konularını görüşmüştü.

Mısır'daki Abdülfettah es-Sisi yönetimi, Libya'nın başkent Trablus merkezli meşru hükümetine karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği destekle biliniyor.