Libya İçişleri Bakanı Başağa, Mısırlı heyetle "güvenlik iş birliğini" görüştü - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'ta Mısır'dan gelen bir heyetle ortak güvenlik sorunları ve iki ülke arasında güvenlik iş birliğini geliştirme konularını görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başağa'nın Mısırlı güvenlik heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede Libya İstihbarat Başkanı Imad et-Trablusi de hazır bulundu.

Görüşmede, güvenlik iş birliğini geliştirmenin yanı sıra Libyalı taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklenmesi ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarından çıkan sonuçların ele alındığı kaydedildi.

Söz konusu görüşmenin, Libya İçişleri Bakanlığının, komşu ülkelerle iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Kahire ile Trablus arasında ortak eylemi önemseyen güvenlik politikaları çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında Mısırlı heyette yer alan üyelerle ilgili bilgi paylaşılmazken, yerel basında, diplomatlar ile güvenlik mensuplarından oluşan heyete Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Eymen Bedi'nin başkanlık ettiği bilgisi yer aldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil, 19 Aralık'ta Bingazi'de, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya gelmişti.