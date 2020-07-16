Libya İçişleri Bakanı: "Diplomatik misyonlar artık Trablus'ta faaliyete başlayabilir" - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı: "Diplomatik misyonlar artık Trablus'ta faaliyete başlayabilir"

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, yabancı devlet misyonlarının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus'ta yeniden güven içinde çalışmaya başlayabileceklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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