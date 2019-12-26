Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bir davet olması halinde Libya'ya asker gönderileceğini açıklamıştı. - TUNUS

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz" diyerek, gerekirse Türkiye'den asker isteneceğinin resmi açıklamasını yaptı. Halife Hafter 'e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablusgarp'ı almaya çalışıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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