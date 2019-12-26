Libya İçişleri Bakanı: "Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Libya İçişleri Bakanı: 'Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz' - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı: "Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz"

6 saat önce

Libya'nın uluslararası alanda tanınan hükümeti Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanı:

Libya'nın uluslararası alanda tanınan hükümeti Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.


Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz" diyerek, gerekirse Türkiye'den asker isteneceğinin resmi açıklamasını yaptı. Halife Hafter'e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablusgarp'ı almaya çalışıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya'ya asker gönderileceğini açıklamıştı. - TUNUS

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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