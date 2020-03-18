Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor - Son Dakika

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor

6 saat önce

Suriye rejimi, Hizbullah ve İran'ın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için savaşçı gönderdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye hava yolu şirketi Cham Wings aracılığıyla Hafter'in merkez olarak edindiği Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine Suriye'den savaşçılar getirildi.

BİNGAZİ'YE GÖNDERDİLER

Açıklamada Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların Bingazi'ye taşındığının belirlendiği kaydedildi.

ESED'LE HAFTER ARASINDAKİ İLK TEMAS 1 MART'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bingazi'den üst düzey bir heyet 1 Mart'ta Şam'ı ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmüştü. Ziyaretten kısa bir süre sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararına aykırı bir şekilde, Esed rejimi Libya Şam Büyükelçiliğini Halife Hafter'in sözde hükümetine vermişti.

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın Ford Otosan'dan koronavirüs tedbirleri
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:37:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]