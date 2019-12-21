Libya ile askeri işbirliği Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
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Libya ile askeri işbirliği Meclis'te kabul edildi

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

Libya ile askeri işbirliği Meclis'te kabul edildi, System.String[]

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

(İHA)

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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