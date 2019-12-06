Son Dakika Haberleri: Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi
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Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

6 saat önce

Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin görüşmeler düzenlendi. Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. Oylamada Mutabakat Muhtırası kabul edildi. Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.

(İHA)

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Akdeniz, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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