Libya ile Tunus arasında kara ve hava yolları açılıyor - Son Dakika

Libya ile Tunus arasında kara ve hava yolları açılıyor
11.11.2020 21:33
Libya ile Tunus arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan kara ve hava yollarının 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren açılacağı belirtildi.
Libya ile Tunus arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan kara ve hava yollarının 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren açılacağı belirtildi.
Libya Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına gönderdiği resmi yazıda, Tunus ile Kovid-19 salgını kapsamında sağlık protokolü imzalandığını bildirerek, Bakanlık'tan 14 Kasım Cumartesi sabahı Tunus ile kara ve hava geçişlerini açmasını istedi.
Tunus ile Libya arasında biri Res Cedir, diğeri Zehibe olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor. Kapıların ikisi de salgın nedeniyle kapatılmıştı.
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