Libya, Katar ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 219'a, Katar'da 195'e, Filistin'de 158'e çıktı. Umman, Tunus ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 440 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 219'a yükseldiğine işaret edilen açıklamada, enfekte sayısının da 12 bin 274 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 57 artarak 1209'a ulaştığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte ülkede bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 246 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 195'e, vaka sayısı ise 117 bin 988'e yükseldi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısını ise 114 bin 797 olarak açıkladı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 622 kişide virüs tespit edildiği, 325 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 158'e, vaka sayısı 27 bin 386'ya çıkarken, 18 bin 819 kişi sağlığına kavuştu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 187 yeni vaka tespit edildi, 199 kişi de sağlığına kavuştu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 85 bin 5'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 79 bin 608 oldu.

Umman'da son olarak Kovid-19'dan 650 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 137 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve 20 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 206'ya, iyileşen sayısı ise 1476'ya ulaştı.

Tunus'ta bugüne kadar 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülke genelinde 45 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 1801'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca 9 kişinin hastalığı yenmesiyle toplam iyileşen sayısının 1381'e ulaştığı kaydedildi.