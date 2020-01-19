Libya Konferansı Bildirgesi: "BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Konferansı Bildirgesi: 'BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için... - Son Dakika

Libya Konferansı Bildirgesi: "BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için...

6 saat önce

Libya Konferansı Bildirgesi: "BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz"

Libya Konferansı Bildirgesi:

Libya Konferansı Bildirgesi: "BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz"

Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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