Son Dakika › Güncel › Libya Konferansı Bildirgesi: 'Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş... - Son Dakika
Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş...
6 saat önce
Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz"
Son Dakika Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti!