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Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve...
13 dakika önce
Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz"
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