Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Konferansı Bildirgesi: 'Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve... - Son Dakika

Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve...

13 dakika önce

Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz"

Libya Konferansı Bildirgesi:

Libya Konferansı Bildirgesi: "Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz"

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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