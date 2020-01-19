Son Dakika › Güncel › Libya Konferansı Bildirgesi: 'Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal... - Son Dakika
Libya Konferansı Bildirgesi: "Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal...
6 saat önce
Libya Konferansı Bildirgesi: "Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Libya Konferansı Bildirgesi: "Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz"
Son Dakika Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti!