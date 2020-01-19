Libya Konferansı devam ediyor; Berlin'de buluşan liderler şimdiye dek hangi mesajları verdi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya Konferansı devam ediyor; Berlin'de buluşan liderler şimdiye dek hangi mesajları verdi? - Son Dakika Dünya

Libya Konferansı devam ediyor; Berlin'de buluşan liderler şimdiye dek hangi mesajları verdi?

29 dakika önce

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferans öncesi konuşan Avrupalı liderler, ülkede kalıcı barış sağlanması için 'dış güçlerin el çekmesi' gerektiğine vurgu yaptı.

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Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansı son erd. Konferans öncesi konuşan Avrupalı liderler, ülkede kalıcı barış sağlanması için 'dış güçlerin el çekmesi' gerektiğine vurgu yaptı.


Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermek amacıyla ev sahipliği yaptığı konferansta, çatışmaların durması, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının tesis edilmesi, Libya'nın toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelerin başlatılması hedefleniyor.

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Almanya, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:31 
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