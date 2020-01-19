Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi - Son Dakika Dünya

Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi

7 saat önce

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.

Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi, System.String[]

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.


Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve güvenliğin tesisi için diğer ülkelerle birlikte etkin rol oynama isteği içerisindeki Tunus, davetin geç gelmesi ve eylül ayından bu yana devam eden konferansın hazırlık sürecinde yer almaması nedeniyle Berlin'de yapılacak konferansa katılmayacak." ifadelerine yer verildi.

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Almanya, Berlin, Libya, Tunus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:44 
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