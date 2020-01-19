Son Dakika › Dünya › Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi - Son Dakika Dünya
Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi
7 saat önce
Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.
Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.
Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve güvenliğin tesisi için diğer ülkelerle birlikte etkin rol oynama isteği içerisindeki Tunus, davetin geç gelmesi ve eylül ayından bu yana devam eden konferansın hazırlık sürecinde yer almaması nedeniyle Berlin'de yapılacak konferansa katılmayacak." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:44
Son Dakika Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Gerginlik sonrası bir ilk! Erdoğan ve Macron arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı Darbeci Hafter'den bir skandal hamle daha! Libya'nın güneyindeki petrol sahası kapatıldı Dünyanın kilitlendiği 11'li zirveden ilk fotoğraflar geldi