Libya Konferansı: Fas'tan 'Katılım kıstaslarını anlamadık', Tunus'tan 'Davet geç geldi' tepkisi

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.



Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve güvenliğin tesisi için diğer ülkelerle birlikte etkin rol oynama isteği içerisindeki Tunus, davetin geç gelmesi ve eylül ayından bu yana devam eden konferansın hazırlık sürecinde yer almaması nedeniyle Berlin'de yapılacak konferansa katılmayacak." ifadelerine yer verildi.