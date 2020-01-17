Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var? - Son Dakika Dünya

Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var?

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin, 19 Ocak'ta Libya konulu konferansa ev sahipliği yapacak. "Berlin Süreci" adı verilen konferansla Almanya, ateşkesin ve akabinde barışın sağlanması çabalarını desteklemek istediğini belirtiyor

Libya konulu Berlin Konferansı: Kimler katılıyor, masada ne var?, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin, 19 Ocak'ta Libya konulu konferansa ev sahipliği yapacak.


Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler dahil dört çok uluslu örgüt Berlin'deki konferansa davet edilmiş durumda.

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Almanya, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:43 
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