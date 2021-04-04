Libya, Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını Rusya'dan teslim aldı - Son Dakika

Libya'nın Rusya'dan 101 bin 250 doz Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını teslim aldığı belirtildi.
Libya Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin çabalarıyla 101 bin 250 doz Rus Sputnik V aşısının Trablus'a ulaştığı kaydedildi.
Aşıların, Bakanlığın depolarında saklanacağı aktarılan açıklamada, aşılamanın ne zaman başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Başbakan Dibeybe, "İlk Kovid-19 aşısı sevkiyatını gerçekleştirebildik, sevkiyatların geri kalanı arka arkaya gelecektir."ifadelerini kullandı.
Dibeybe, Libyalıları geçen ay Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi tarafından başlatılan Kovid-19 aşılama sistemine kaydolmaya çağırdı.
Kaynak: AA
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