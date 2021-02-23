Libya, Kovid-19'la mücadele için 144 milyon dolar bütçe ayırdı - Son Dakika

Libya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe ayrılmasına karar verdi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac başkanlığındaki bakanlar kurulu toplantısı, kurul üyeleri ve Kovid-19'la Mücadele Danışma Komitesi Başkanı Halife el-Bekuş'un katılımıyla Trablus'ta düzenlendi.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı bakanlar kurulu, salgınla mücadele kapsamında aşının tedarik edilmesi ve tecrit merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acilen 144 milyon doların tahsis edilmesi yönünde karar aldı.

Bekkuş toplantıda, salgınla mücadelede çok zor şartlarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Toplantıda Serrac, ülke genelinde bölgesel ve uluslararası son gelişmelere dair durum değerlendirmesi yaptı.

Devlet kurumlarının birleştirilmesi ve Libya'da ekonomik, idari ve coğrafi olarak kantonlar oluşturulmasına dair teklifin de tartışıldığı toplantıda, söz konusu teklifin ülkenin 7 kantona ve 12 ile ayrılması, bağımsız ekonomik ve hukuki itibara sahip her bir ile de ekonomik ve idari olarak belediyelerin tabi olacağı bir yapılanma ele alındı.