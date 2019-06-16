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Libya krizi için çözüm planı önerisi

2 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkede yaşanan kriz için bir çözüm planı sundu.

Libya krizi için çözüm planı önerisi, System.String[]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkede yaşanan kriz için bir çözüm planı sundu.
Başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenleyen Serrac, UMH'nin başlangıçtan beri tüm zorluklara rağmen, Libya'da çözümün krizin tarafları arasında gerçekleştirilecek bir diyalogla mümkün olacağına inandığını söyledi.
Serrac'ın önerdiği çözüm planının en önemli maddeleri arasında, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'yla (UNSMIL) koordineli olarak, tüm ulusal güçleri temsil edecek bir Libya forumunun düzenlenmesi yer alıyor.
Plana göre, düzenlenecek forumda, bir sonraki dönem için yol haritası belirlenmesi, 2019 sona ermeden parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması için anayasal zemin oluşturulması, seçimlerle ilgili kanunları hazırlamak üzere bir hukuk komitesi oluşturulması, hazırlanacak kanunların seçim yüksek komisyonuna iletilmesi, seçim tarihinin belirlenmesi, BM denetiminde oluşturulacak komitelerle seçimler için gerekli kaynakların temin edilmesi ve güvenliğin sağlanması öngörülüyor.
Plan ayrıca, forumda, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Afrika Birliği, AB ve uluslararası camianın, yol haritasını desteklemeye çağrılması ve yol haritasının bağlayıcılığının sağlanması maddelerini içeriyor.
Ayrıca forumda, Libya'nın tüm bölgelerinde mali kaynakların en ideal şekilde kullanılması ve ademi merkeziyetçi bir yönetim mekanizması geliştirilmesi üzerinde anlaşılması, ulusal uzlaşı sürecini takip edecek, geçiş dönemi adalet yasasını ve genel af yasasını etkinleştirecek bir ulusal uzlaşı yüksek heyetinin kurulması hedefleniyor.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:11 Kaynak: AA
Trablus, Libya, Güncel
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