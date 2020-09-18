Libya, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Libya'da 418'e, Kuveyt'te 580'e, Katar'da 209'a yükseldi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 616 yeni vaka tespit edildiği ve 299 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 418'e, vaka sayısının 26 bin 438'e, iyileşen sayısının da 14 bin 207'ye yükseldiği ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 704 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 580'e, vaka sayısının ise 98 bin 528'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının 88 bin 776 olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 224 kişinin enfekte olduğu, 209 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 209'a, vakaların 122 bin 917'ye, iyileşenlerin sayısının da 119 bin 822'ye çıktığı kaydedildi.