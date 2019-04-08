Libya Milli Ordusu Tripoli Havaalanını Terk Ediyor

Libya Milli Ordusu'nun, Libya Milli Mutabakat hükümetinin hava saldırısından sonra Trablus Havaalanını terk etmeye başladığı bildirildi.

Libya Milli Ordusu'nun, Libya Milli Mutabakat hükümetinin hava saldırısından sonra Trablus Havaalanını terk etmeye başladığı bildirildi.



Sky News Arabiya'nın haberine göre Libya Milli Ordusu, Trablus Havaalanını terk etmeye başladı. Haberde, Libya Milli Mutabakat hükümetine bağlı güçlerin bölgenin stratejik noktalarını elinde tuttuğu belirtildi.



Libya Milli Mutabakat hükümeti önceki gün Libya Milli Ordusunun (LMO) mevzilerini bombalayınca LMO hava saldırısıyla karşılık verdi. Mahalli kaynaklar LMO'nun kontrolünde bulunan bölge olan Vadi El Rabi'den havalanan çok sayıda uçağın Tripoli havaalanının üzerinde uçtuğunu belirtti.



Haftar'a bağlı güçler 6 Nisan'da, 2014'ten beri kullanılmayan Uluslararası Trablus Havaalanında tam kontrolü sağlamıştı. Libya hükümet kuvvetleri Tripoli Havaalanını korumak için karşı saldırı başlatmıştı.



Libya Milli Ordusu, sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Tripoli'ye yaklaştığını ancak meskun mahallere girmekten kaçındığını açıklamıştı. İki taraf arasında çıkan çatışmalarda 32 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı.



NATO tarafından desteklenen isyancıların 2011'de Libya Devlet Başkanı Kaddafi'yi öldürmesinden sonra Libya'nın kontrolü tek bir elde toplanmamıştı.



Libya'nın doğusu, Libya Milli Ordusu tarafından desteklenen 2014'te seçilen merkezi Tobruk'ta bulunan parlamento tarafından yönetiliyor. Libya'nın batı kesimi ise 2015 yılında kurulan ve Merkezi Trablus'ta bulunan Libya Milli Mutabakat hükümeti tarafından yönetiliyor. - TRABLUS

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