Libya, Mısır makamlarını sınırda vatandaşlarına kötü muamelede bulunmakla suçladı - Son Dakika
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Libya, Mısır makamlarını sınırda vatandaşlarına kötü muamelede bulunmakla suçladı

23.06.2022 12:50
Libya, Mısır makamlarını sınırda vatandaşlarına kötü muamelede bulunmakla suçladı

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır makamlarını, iki ülke arasındaki Sellum Sınır Kapısı'nda vatandaşlarına kötü muamelede bulunmakla suçladı.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır makamlarını, iki ülke arasındaki Sellum Sınır Kapısı'nda vatandaşlarına kötü muamelede bulunmakla suçladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Müsteşarı Muhammed İsa'nın, "Libya vatandaşlarının Sellum Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a giriş ve çıkışlarında kötü muamele görmesinden duydukları memnuniyetsizliği iletmek için" Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tamer Mustafa'yla görüştüğü belirtildi.

Mısır tarafının, "bireysel ancak sahibine de zarar veren bu tür davranışların belki de farkında olmadığı" ifade edilen açıklamada, Mısır Maslahatgüzarı'nın da "bu utanç verici eylemleri reddettiği" aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise Libya tarafının Maslahatgüzara ilettiği kötü muamele iddialarını yalanladı.

"Mısır hükümeti Libyalı kardeşlerine her türlü iyi muameleyi gösteriyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, iki ülke vatandaşlarıyla ilgili açıklamaların içeriğinin, Mısır-Libya ilişkilerine uygun olarak dikkatle incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda onaylanan yol haritası ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolmasının ardından bazı tarafların, dikkatleri başka yöne çekmek için yanlış açıklamalarla uğraşmaya çalışması şaşırtıcı değil." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında belirlenen yol haritasında geçiş süreci yönetiminin görev süresi 18 ay olarak öngörülmüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, daha önceki açıklamalarında görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

YORUMLAR
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Katar: Libya siyasi sürecini ve tüm barışçıl çözümleri destekliyoruz Katar: Libya siyasi sürecini ve tüm barışçıl çözümleri destekliyoruz AB, seçimler yapılana ve uzlaşı sağlanana kadar Libya'ya desteğini sürdürecek AB, seçimler yapılana ve uzlaşı sağlanana kadar Libya'ya desteğini sürdürecek
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya, Mısır makamlarını sınırda vatandaşlarına kötü muamelede bulunmakla suçladı - Son Dakika

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